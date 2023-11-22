22 ноября, 09:29
Палестино-израильский конфликт

СМИ: ХАМАС может освободить четырех французов в рамках соглашения с Израилем

По словам министра иностранных дел Франции Катрин Колонны, первая освобождаемая группа заложников состоит из женщин и детей

ПАРИЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Четверо граждан Франции могут быть среди 50 заложников, которых намерены освободить боевики движения ХАМАС в рамках соглашения о гуманитарном перемирии с Израилем. Об этом сообщил телеканал LCI.

"Франция рассчитывает, что четыре французских заложника будут освобождены", - приводит издание слова неназванного источника.

Примечательно, что часом ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в эфире радио France Inter отказалась назвать точное число французских заложников, которые могут вернуться в рамках соглашения. По ее словам, секретность хранится из соображений предосторожности, чтобы ничто не помешало выполнению договоренностей. "Мы надеемся, что среди них есть французы, и я надеюсь, что завтра смогу сказать, что французы среди них были", - заявила она, уточнив, что первая освобождаемая группа заложников состоит из женщин и детей.

Согласно последним данным, в результате нападения ХАМАС 7 октября в Израиле погибли 40 граждан Франции, еще 8 считаются пропавшими без вести или захваченными в плен. В МИД Франции вечером 14 ноября сообщили, что 112 человек смогли покинуть сектор Газа через КПП "Рафах". Всего же, по данным французских властей, в секторе Газа на момент обострения конфликта находились 170 французов.

Перемирие и освобождение заложников

Ранее ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет.

В свою очередь канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство одобрило план по возвращению не менее 50 заложников и введению гуманитарной паузы на 4 дня. После ее завершения армия еврейского государства возобновит операцию в анклаве. За освобождение еще десяти заложников Израиль будет на день прекращать боевые действия, отметили в канцелярии Нетаньяху. По данным израильской стороны, в плену у боевиков находятся более 200 человек.

Внутри правящей коалиции против сделки с ХАМАС изначально выступали израильские праворадикальные партии, однако только трое министров от "Еврейской силы" проголосовали против соглашения. Газета The Times of Israel отмечала, что после официального одобрения кабмином у израильской общественности есть 24 часа на обжалование в суде освобождения тех или иных палестинских заключенных. В израильском правительстве полагают, что на этом этапе затруднений не будет и сделка может вступить в силу уже в четверг. 

Теги:
ПалестинаФранцияПалестино-израильский конфликтИзраильКолонна, Катрин
© Информационное агентство ТАСС
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