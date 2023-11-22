В Ульяновской области на участке трассы М-5 ограничили движение из-за снегопада

Речь идет о грузовом транспорте и маршрутных автобусах

УЛЬЯНОВСК, 22 ноября. /ТАСС/. Ограничения движения для грузового транспорта и маршрутных автобусов введены на участке трассы М-5 в Ульяновской области из-за сильного снегопада. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС по региону.

"Федеральным казенным учреждением "Управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства (ФКУ "Поволжуправтодор") введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск. Перекрытый участок проходит по территории Ульяновской области с 802-го по 862-й км <…> (Николаевский, Новоспасский районы)", - отмечается в сообщении.

В Ульяновской области начиная с 20 ноября идут сильные снегопады. За 2,5 дня, по данным властей, выпало 90% месячной нормы осадков.

Кроме того, временное ограничение движения для грузовых транспортных средств и автобусов установлено на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск - подъезд к городу Самара с 180-го по 326-й км. Перекрытый участок проходит по территориям Новомалыклинского, Мелекесского и Чердаклинского районов Ульяновской области.

Движение транспорта также ограничено на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Мелекесском, Новомалыклинском, Старомайнском и Чердаклинском районах Ульяновской области. Министерство транспорта региона ввело временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ульяновской области. Запрет будет действовать до улучшения погодных условий.