Около 16% медицинских организаций в РФ уже внедряют искусственный интеллект

Помощник президента Максим Орешкин считает, что этот тренд будет набирать обороты

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Около 16% медицинских организаций в России уже внедряют технологии искусственного интеллекта (ИИ) в свою работу. Об этом рассказал помощник президента Максим Орешкин, выступая на конференции Сбера по искусственному интеллекту AI Journey.

"В России в такой консервативной среде, как здравоохранение, уже 16% организаций, которые уже внедрили решения на базе искусственного интеллекта. Очевидно, этот тренд будет только набирать обороты", - сказал Орешкин.

Международная конференция Сбербанка по искусственному интеллекту AI Journey проходит в Москве с 22 по 24 ноября. В 2023 году мероприятие проводится в восьмой раз.