В представительстве РФ в Палестине прокомментировали эвакуацию россиян из Газы

Пресс-секретарь ведомства Алия Зарипова отметила, что граждан России ежедневно добавляются в списки для эвакуации

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Эвакуация граждан РФ из сектора Газа займет столько времени, сколько для этого необходимо. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

"Можно говорить о том, что эвакуация продлится столько, сколько это необходимо", - сказала она. Зарипова отметила, что граждане России ежедневно добавляются в списки для эвакуации из сектора Газа.

Кроме того, дипломат пояснила, что этот процесс продолжается при поддержке российского представительства вне зависимости от объявления гуманитарных пауз или перемирия.

О жертвах

Сведений о жертвах среди российских граждан в секторе Газа в настоящий момент нет, сообщила Зарипова.

Отвечая на вопрос, появились ли какие-то данные о жертвах среди россиян, Зарипова сказала: "Нет". Она уточнила, что российская сторона "не располагает информацией" и о жертвах среди граждан СНГ в Газе.