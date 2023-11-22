22 ноября, 08:35,
обновлено 22 ноября, 08:59
Палестино-израильский конфликт

В представительстве РФ в Палестине прокомментировали эвакуацию россиян из Газы

Пресс-секретарь ведомства Алия Зарипова отметила, что граждан России ежедневно добавляются в списки для эвакуации

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Эвакуация граждан РФ из сектора Газа займет столько времени, сколько для этого необходимо. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

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"Можно говорить о том, что эвакуация продлится столько, сколько это необходимо", - сказала она. Зарипова отметила, что граждане России ежедневно добавляются в списки для эвакуации из сектора Газа.

Кроме того, дипломат пояснила, что этот процесс продолжается при поддержке российского представительства вне зависимости от объявления гуманитарных пауз или перемирия.

О жертвах

Сведений о жертвах среди российских граждан в секторе Газа в настоящий момент нет, сообщила Зарипова.

Отвечая на вопрос, появились ли какие-то данные о жертвах среди россиян, Зарипова сказала: "Нет". Она уточнила, что российская сторона "не располагает информацией" и о жертвах среди граждан СНГ в Газе. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликт
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