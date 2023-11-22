Парки Москвы проведут мастер-классы и концерты ко Дню матери

Участие в мероприятиях бесплатное

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Бесплатные концерты, мастер-классы и квесты пройдут в 18 парковых территориях Москвы с 24 по 26 ноября по случаю празднования Дня матери, об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Ко Дню матери наши парки подготовили душевные семейные мероприятия. На 18 парковых территориях пройдут бесплатные концерты, творческие мастер-классы и даже квесты, посвященные здоровому образу жизни. Праздничные программы позволят жительницам Москвы интересно провести время вместе с детьми, а у юных посетителей будет возможность сделать оригинальные подарки для любимых мам", - привели в тексте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента культуры города Алексея Фурсина.

Участие в мероприятиях бесплатное. Так, занятие по созданию открыток для мам проведут 24 ноября в арт-павильоне у Нарышкинского пруда парка "Фили". Дети научатся изготавливать красивые открытки с использованием трафаретов. В Лианозовском парке 24 ноября в кафе "Калдис" на Центральной площади проведут мастер-класс по созданию мягкой игрушки из фетра. Кроме того, 25 ноября художественный мастер-класс проведут в зоне отдыха "Терлецкая дубрава".

С афишей мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.