22 ноября, 08:48

Бастрыкин предложил сформулировать национальную идеологию и закрепить ее в конституции

Председатель СК считает, что работа над конституцией должна быть продолжена

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Общество не может жить без идеологии, в России необходимо ее сформулировать и закрепить в конституции, считает председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"Не может быть общество без идеологии, это элементарные понятия государства и права. Сейчас проходит специальная военная операция и одна из целей СВО - денацификация Украины, то есть уничтожение идеологии фашизма. Одна из задач СВО сегодня решается, поэтому я предлагаю серьезно подумать над этим. С учетом нашего исторического общества, с учетом современных реалий, в которых мы живем, думая о перспективах развития нашего общества, необходимо все-таки сформулировать идеологию нашего общества, наших целей и закрепить ее в Конституции РФ", - сказал Бастрыкин, выступая на 17-й Международной научно-практической конференции "Державинские чтения".

По его словам, работа над конституцией должна быть продолжена. "Конечно, это должна быть неспешная работа", - сказал он.

Кроме того, Бастрыкин отметил, что в новой редакции конституции необходимо закрепить, что национальное право не должно уступать международному. "Что сегодня происходит? Национальное право существует, а международное право практически разрушено. И с каждым годом этот процесс обрушения приобретает все больший и больший масштаб. Что стоят сегодня решения ООН, Совета безопасности, на каком основании, на каких нормах международного права к нам применяются санкции коллективного Запада? Нет такого основания. Национальное право по крайней мере не должно уступать международному, и это должно быть закреплено в новой редакции нашей конституции", - добавил глава СК. 

Теги:
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
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