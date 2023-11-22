Собянин сообщил о 80-процентной готовности станции метро "Тютчевская"

Прогнозируемый пассажиропоток станции на вход составит 10,4 тыс. пассажиров по будням

МОСКВА, 22 ноября./ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Тютчевская" Троицкой линии московского метрополитена.

"Троицкая ветка метро интенсивно строится. Сегодня историческое событие для этой ветки - пройдены все тоннели. На всех станциях ведутся предварительные работы. "Тютчевская" станция в достаточно большой степени готовности - до 80%, идут отделочные работы", - сказал Собянин в ходе осмотра строительства станции.

Строящаяся станция "Тютчевская" Троицкой линии метро расположена в поселке Мосрентген (ТиНАО). Открытие станции улучшит транспортную доступность поселения и отчасти района Теплый Стан с общим населением 154 тыс. человек. Москвичи, проживающие в шаговой доступности от новой станции, смогут экономить на поездках по городу до 50 минут в день.

В частности, путь до пересадки на Большую кольцевую линию (БКЛ) станет в три раза быстрее. Пассажиры смогут доехать до "Новаторской" и перейти на одноименную станцию БКЛ за 10 минут вместо нынешних 30. До МЦК можно будет добраться в два раза быстрее: дорога сократится с 40 до 20 минут.

Прогнозируемый пассажиропоток станции на вход составит 10,4 тыс. пассажиров по рабочим дням. В 2029 году с полным запуском Троицкой линии количество пассажиров вырастет до 15,6 тыс. в день.

Мэр поручил генеральному директору компании "УРСТ" Сергею Григоркевичу ускорить строительство. "По плану у вас до конца следующего года, но старайтесь раньше закончить. Готовность высокая. Тогда у вас получится пусковой комплекс отсюда до БКЛ", - сказал Собянин.

Троицкая линия

Новая Троицкая линия метро пройдет от станции МЦК "ЗИЛ" до Троицка, обеспечив скоростным рельсовым транспортом жителей новых территорий Москвы. Дополнительную линию метро также получат районы, прилегающие к Ленинскому проспекту.

В зоне притяжения будущей линии проживают более 1,5 млн человек, в том числе свыше 850 тыс. - в пешей доступности от будущих станций. При этом благодаря строительству новой недвижимости число жителей будет расти. Кроме того, открытие метро стимулирует создание десятков тысяч новых рабочих мест.

Троицкая линия снизит нагрузку на южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской, а также Бутовскую линию метрополитена и позволит сократить интенсивность движения автотранспорта по прилегающей улично-дорожной сети, что, в свою очередь, улучшит экологическую ситуацию. В частности, Сокольническая линия метро разгрузится до 20%, Калужско-Рижская и Бутовская линии - до 15%. На Калужском шоссе и Ленинском проспекте станет до 5% свободнее.

Кроме того, в перспективе благодаря Троицкой линии существенно улучшится транспортная доступность поселения Красная Пахра и расположенных в нем важных городских объектов - крупнейшего в Европе электробусного парка, завода по изготовлению тяговых аккумуляторов и Центра технического обслуживания городского и коммерческого транспорта "Камаз".

Ветка длиной 43 км с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов Московского метро и самым большим за МКАД. Прогнозируемый пассажиропоток линии на вход составит более 300 тыс. пассажиров в день, а на пересадку с МЦК и других линий метро - почти 230 тыс. пассажиров в день.

В настоящее время идет строительство первой очереди - участков Троицкой линии общей протяженностью 26 км с 11 станциями: "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая", "Вавиловская", "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская", "Корниловская", "Бачуринская", "Коммунарка".

Завершение основных работ по строительству первой очереди Троицкой линии от "ЗИЛ" до "Коммунарки" намечено на 2024 год. По второй очереди линии от станции "Коммунарка" до Троицка ведётся разработка проектной документации.

В первые годы эксплуатации обслуживать поезда новой линии будет электродепо "Столбово". На 2028-29 годы запланировано завершение строительства электродепо "Троицкое" ("Летово").