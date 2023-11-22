С 1999 года психологи МЧС более 450 тыс. раз оказали помощь пострадавшим в ЧС

Директор Центра экстренной психологической помощи ведомства Юлия Шойгу сообщила, что психологи задействованы в оказании помощи россиянам, которые возвращаются из сектора Газа, а накануне закончилась активная фаза работы с пострадавшими при обрушении дома в Астрахани

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Психологи МЧС России с начала существования службы более 450 тыс. раз оказали помощь людям, которые пострадали в результате чрезвычайных ситуаций. Об этом журналистам сообщила директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

"Мы ко Дню психолога постарались посчитать. Это, конечно, довольно сложно сделать, поэтому понятно, что цифры приблизительные. Оказалось, что за годы существования службы помощь пострадавшим при ЧС оказана более 450 тыс. раз. Большая работа и она продолжается каждый день", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС, посвященной Дню психолога.

По словам Шойгу, психологи задействованы в оказании помощи россиянам, которые возвращаются из сектора Газа, а накануне закончилась активная фаза работы с пострадавшими при обрушении дома в Астрахани. "Каждый день наши специалисты выезжают на разного рода происшествия", - добавила она.

Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС рассказала, что в настоящее время психологи ведомства активно занимаются просветительской деятельностью, формируют материалы для широкого круга специалистов, которые работают с последствиями травматического стресса. Она отметила, что в 2023 году вышел "Профессиональный стандарт психологов служебной деятельности", который объединяет требования для специалистов ведомств силового блока. Ко Дню психолога ЦЭПП подготовил также практическое пособие по психологической помощи. Несмотря на сложности геополитической ситуации, контакты с коллегами из других стран сохраняются, особенно наблюдается нарастающий интерес со стороны специалистов из Китая, развиваются двусторонние связи с коллегами из стран постсоветского пространства, отметила Шойгу.

Центр экстренной психологической помощи МЧС России был основан в 1999 году. В Москве и филиалах в Хабаровске, Красноярске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Севастополе и Санкт-Петербурге работают более 900 специалистов. С 2002 года ЦЭПП возглавляет Юлия Шойгу.