В Москве начали работать снегосплавные пункты

Их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тыс. куб. м снега в сутки

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Снегосплавные пункты начали работать в столице. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили для работы в осенне-зимний период 56 стационарных снегосплавных пунктов, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тыс. куб. м снега в сутки. Все сооружения соответствуют современным требованиям безопасности, не наносят вред окружающей среде", - сказал Бирюков.

Заммэра заверил, что специалисты заранее тщательно проверили и при необходимости отремонтировали системы и конструкции снегосплавов.

"В подготовительный период протестировали работу насосного и энергетического оборудования, устройства сигнализации и оповещения, осмотрели трубопроводы и щиты, защищающие снегосплавные камеры от повреждения снегом и льдом. Провели ремонт сепараторов-дробилок, решеток перекрытия, металлических балок, обрамления снегосплавных камер и песколовок", - добавил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что принцип действия снегосплавных пунктов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. "Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения, затем он попадает в специальный отсек, куда подается сточная вода температурой не ниже 10 градусов. Весь мусор оседает в песколовках, талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки", - заключил заммэра.