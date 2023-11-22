Судебные приставы приостановили взыскание 50 млрд рублей у участников СВО

Это более полумиллиона исполнительных производств

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России приостановила более полумиллиона исполнительных производств в отношении участников СВО с общей суммой задолженностей в 50 млрд рублей. Об этом сообщил директор ФССП - главный судебный пристав России Дмитрий Аристов, выступая в Минюсте на конференции "Державинские чтения".

"Для защиты интересов наших граждан, которые находятся на передовой, законодателем установлены основания приостановления мер принудительного исполнения, которые осуществляются нашей службой, обеспечивается иммунитет от списания денежного содержания, - сообщил Аристов. - За период проведения специальной военной операции нами приостановлено более 500 тысяч исполнительных производств на сумму более 50 млрд рублей".