В Ростовской области ограничат использование пиротехники с 1 декабря по 1 марта

Губернатор региона Василий Голубев отметил, что использование хлопушек и бенгальских огней не запрещено

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноября. /ТАСС/. Использование пиротехнических изделий на территории Ростовской области будет ограничено с 1 декабря по 1 марта. На хлопушки и бенгальские огни ограничения не распространяются, об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Протокол мне представлен, в котором принято решение временно ограничить использование пиротехнических изделий на территории Ростовской области с 1 декабря по 1 марта, дальше - по ситуации, но все участники этого процесса должны принять соответствующие меры. <…> Есть пиротехнические изделия, которые мы не запрещаем: хлопушки, бенгальские огни. Есть так называемые пиротехнические изделия первого класса опасности, а фейерверки и все, что летает, мы запрещаем или временно ограничиваем", - сказал глава региона на заседании облправительства.

Решение принято на фоне обращений горожан о запрете фейерверков в Ростове-на-Дону. По словам Голубева, управлению по работе с административными органами правительства региона дано поручение в среду представить документ, который губернатор подпишет с учетом решения оперативного штаба.

"Здесь есть поручения и управлению МВД России по Ростовской области, и МЧС России по Ростовской области, министерству региональной политики, административной инспекции, главам администраций [поручено] информировать население муниципальных образований через средства массовой информации о временном ограничении использования гражданами пиротехнических изделий на территории Ростовской области в срок, о котором я уже сказал", - добавил Голубев.