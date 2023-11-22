На Ямале расширят перечень получателей бесплатной юридической помощи

В их число вошли вынужденные переселенцы из Запорожской и Херсонской областей

ТАСС, 22 ноября. Перечень получателей бесплатной юридической помощи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) расширят за счет вынужденных переселенцев из Запорожской и Херсонской областей. Соответствующие поправки в региональное законодательство планирует принять Заксобрание округа, сообщили в пресс-центре парламента Ямала.

"Бесплатную юридическую помощь смогут получать вынужденные переселенцы из Запорожской и Херсонской областей, а также граждане, ходатайствующие о признании вынужденными переселенцами и находящиеся на территории автономного округа", - говорится в сообщении.

По словам председателя комитета по госустройству, местному самоуправлению и общественным отношениям Наталии Фиголь, у вынужденных переселенцев возникают вопросы, связанные с оформлением документов, получением выплат и пенсий, продолжением учебы, трудоустройством. "В наших силах обеспечить максимально комфортное пребывание в регионе. Поэтому было принято решение о расширении перечня категорий граждан", - цитирует Фиголь пресс-центр.

В апреле 2022 года в округе предоставили право на бесплатную юридическую помощь прибывающим на Ямал жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). "Как показала практика, мера поддержки очень востребована. "На Ямале за 9 месяцев этого года бесплатной юридической помощью воспользовались 3 133 человека, в том числе и жители ДНР и ЛНР. Мы продолжаем планомерную работу по защите прав и законных интересов жителей новых регионов", - сказал председатель заксобрания Ямала Сергей Ямкин, его слова приводит пресс-центр.