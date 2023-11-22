Папа Римский Франциск встретился с родственниками семей из Израиля и Палестины

Понтифик призвал молиться за мир и оба народа - израильский и палестинский

ВАТИКАН, 22 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск сообщил, что встретился с группами родственников семей из Израиля и Палестины и назвал ближневосточный конфликт "терроризмом".

"Я принял сегодня делегации из Израиля - родственников заложников в Газе и из Палестины - родственников заключенных в Израиле. Я почувствовал боль обеих сторон", - сообщил понтифик по завершении всеобщей аудиенции. Он отметил, что "это - больше, чем война, это терроризм". Франциск также призвал молиться за мир и оба народа - израильский и палестинский.

Ранее сообщалось о достижении соглашения между палестинским движением ХАМАС и Израилем при посредничестве Катара и Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет. В свою очередь канцелярия премьер- министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство одобрило план по возвращению не менее 50 заложников и введению гуманитарной паузы на 4 дня. После ее завершения армия еврейского государства возобновит операцию в анклаве. За освобождение еще десяти заложников Израиль будет на день прекращать боевые действия, отметили в канцелярии Нетаньяху.