Фонд "Защитники Отечества" с начала работы получил более 400 тыс. обращений

Зампредседателя фонда Сергей Вылегжанин сообщил, что во всех филиалах фонда работают психологи - всего более 350 специалистов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" почти за полгода работы получил более 400 тыс. обращений, сообщил зампредседателя фонда Сергей Вылегжанин на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы работаем уже почти полгода, и за эти полгода к нам поступило уже более 400 тыс. обращений всевозможной направленности. Конечно, большой объем работы находится в категории оформления документов, получения ветеранских удостоверений всем подразделениям вне зависимости от их организационной формы участия в специальной военной операции. Конечно, мы работаем с семьями погибших по получению денежных выплат, социальных пособий, юридическую помощь оказываем, у нас большой блок патриотической работы", - рассказал он.

Вылегжанин также отметил, что во всех филиалах фонда работают психологи - всего более 350 специалистов. По его словам, их помощь требуется примерно четверти обращающихся в фонд.

Президент России Владимир Путин 3 апреля утвердил создание в РФ специального государственного фонда "Защитники Отечества", который занимается оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих. С 1 июня он начал работать во всех регионах России.