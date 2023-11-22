22 ноября, 09:28

В трех больницах Москвы появились роботы-помощники "робокошки"

В частности, роботы могут доставлять еду, встречать и провожать пациентов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Роботы-помощники, внешним видом напоминающие кошек, появились в трех больницах столицы. Они могут доставлять еду, встречать и провожать пациентов, а также давать советы о здоровье, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"В наших больницах давно применяются разные роботы, например, самые известные из них - DaVinci. Но роботы могут быть не только хирургическими. Сейчас в тестовом режиме в ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и ГКБ № 15 им. О.М. Филатова пациентам и врачам начали помогать "робокошки". Они умеют доставлять еду и медицинские принадлежности, провожать пациентов, например, до лифта и в комнату отдыха, а по пути делиться полезными советами о поддержании своего здоровья. Они разгружают сотрудников и помогают им сосредоточиться на выполнении медицинских обязанностей", - сказала она.

По ее словам, роботы безопасны в использовании. Ориентироваться в пространстве им помогают камеры: две камеры в нижней части сканируют окружение 90 раз в секунду, еще одна камера направлена в потолок. Роботы оснащены 3D-сенсорами, поэтому могут остановиться перед любым препятствием и всегда сохранять безопасную дистанцию даже при резкой остановке. Без подзарядки "робокошки" работают сутки.

Она пояснила, что в ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова "робокошка" расположена на шестом этаже в отделении реанимации новорожденных. Она развозит медизделия, питание для детей, парентеральные препараты из процедурного кабинета в палаты, лекарственные препараты и расходные материалы в операционные. Во флагманском центре НИИ СП им. Н.В. Склифосовского робот-помощник базируется на первом этаже в зоне проведения триажа, где происходит процесс выявления пациентов, нуждающихся в срочной медицинской помощи, и помогает отвезти вещи пациентов и посетителей в смотровую. Во флагманском центре ГКБ № 15 им. О.М. Филатова работают сразу две "робокошки". Одна из них находится на первом этаже в зоне проведения триажа, вторая - на втором этаже в зоне комфортного пребывания. 

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