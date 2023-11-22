22 ноября, 09:26,
обновлено 22 ноября, 09:40
Пандемия COVID-19

В Кремле пока не планируют вводить масочный режим из-за роста заболеваемости ковидом

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что противоэпидемические меры для работающих непосредственно с президентом действуют постоянно

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Введение в Кремле и администрации президента РФ масочного режима из-за роста заболеваемости коронавирусом пока не планируется. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что противоэпидемические меры для работающих непосредственно с президентом действуют постоянно.

"Нет, пока масочный режим не возвращается, никаких рекомендаций специалистов на этот счет не было", - сказал представитель Кремля.

"Что касается президента и всех, кто работает с ним, там особые меры предосторожности, они действуют постоянно. Они продолжат действовать", - подчеркнул Песков.

Ранее в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 38,4%, а число госпитализаций увеличилось на 16,9%. Эксперты говорят, что сейчас идет активный эпидемиологический сезон, о котором предупреждали врачи. Этот сезон выпадает на октябрь, ноябрь и декабрь, а следующий подъем заболеваемости ожидается в феврале-марте. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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