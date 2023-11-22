Песков заявил об отсутствии решения президента о необходимости введения единой идеологии

По словам представителя Кремля, глава СК Александр Бастрыкин выразил свою точку зрения, говоря о необходимости введения единой национальной идеологии

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выразил свою точку зрения, говоря о необходимости введения единой национальной идеологии, решений президента на этот счет нет, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Какой-то позиции нет. Это заявление, мнение, безусловно, мнение очень авторитетного человека. Но какой-то специальной позиции нет. Вы знаете, что у президента не было никаких заявлений, никаких решений на этот счет", - сказал представитель Кремля.

В ответ на вопрос, как мнение Бастрыкина соотносится с Конституцией РФ, пресс-секретарь главы государства пояснил: "Речь идет о точке зрения, которую высказал [Бастрыкин]. Поэтому здесь нет никаких актов, которые противоречили бы конституции".