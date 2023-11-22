22 ноября, 09:26,
обновлено 22 ноября, 09:28

Песков заявил об отсутствии решения президента о необходимости введения единой идеологии

По словам представителя Кремля, глава СК Александр Бастрыкин выразил свою точку зрения, говоря о необходимости введения единой национальной идеологии

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выразил свою точку зрения, говоря о необходимости введения единой национальной идеологии, решений президента на этот счет нет, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Какой-то позиции нет. Это заявление, мнение, безусловно, мнение очень авторитетного человека. Но какой-то специальной позиции нет. Вы знаете, что у президента не было никаких заявлений, никаких решений на этот счет", - сказал представитель Кремля.

В ответ на вопрос, как мнение Бастрыкина соотносится с Конституцией РФ, пресс-секретарь главы государства пояснил: "Речь идет о точке зрения, которую высказал [Бастрыкин]. Поэтому здесь нет никаких актов, которые противоречили бы конституции". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичБастрыкин, Александр ИвановичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация