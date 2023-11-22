22 ноября, 09:32

В Красноярском крае предупредили о сильном ветре и метели 23 ноября

В центральных и южных районах региона похолодает до минус 35 градусов

КРАСНОЯРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Сильный ветер с порывами более 25 м/с и метель обещают синоптики 23 ноября на Таймыре в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"В ближайшие два часа и до конца дня в течение суток 23 ноября на юге Таймыра ожидается очень сильный западный ветер, порывы 25 м/с и более, метель", - говорится в сообщении.

По данным Среднесибирского УГМС, 23 ноября в центральных и южных районах Красноярского края ночью похолодает до минус 35 градусов. Днем синоптики прогнозируют до минус 17 градусов. На дорогах гололедица.

В МЧС рекомендует не прятаться от непогоды под козырьками подъездов, за рекламными щитами и заборами.

В Красноярском крае 19 ноября из-за сильного ветра до 25 м/с в 10 муниципалитетах были зафиксированы срывы кровель и падения деревьев. Погибших и пострадавших из-за урагана нет. По состоянию на 22 ноября в регионе остаются отключенными 14 населенных пунктов в 5 муниципальных образованиях (Ужурский, Партизанский, Уярский, Балахтинский и Нижнеингашский районы). На ликвидацию последствий ураганного ветра привлечены 150 человек и 64 единицы техники. В 25 районах края и 5 городах объявлен режим ЧС. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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