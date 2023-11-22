22 ноября, 10:56

Почти 1 млн должникам сохранен прожиточный минимум на 178 млрд рублей

Глава ФССП Дмитрий Аристов сообщил, что наиболее значимые законодательные изменения в сфере исполнительного производства "направлены на защиту социальных прав граждан, которые встали в статус должников"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Закон о защите прожиточного минимума от взысканий по долгам помог почти 1 млн россиян защитить доходы на 178 млрд рублей. Об этом сообщил директор ФССП - главный судебный пристав России Дмитрий Аристов, выступая в Минюсте России на конференции "Державинские чтения".

По его словам, с момента принятия закона, позволяющего защитить от взыскания средства в размере необходимого прожиточного минимума, "сохранен прожиточный минимум на сумму более 178 млрд рублей в отношении почти 1 млн граждан, которые попали в сферу исполнительного производства".

Глава ФССП подчеркнул, что наиболее значимые законодательные изменения в сфере исполнительного производства "направлены на защиту социальных прав граждан, которые встали в статус должников". "Это, конечно же, сохранение дохода в качестве прожиточного минимума. У человека должны оставаться средства на достойную жизнь, мы не должны его лишать средств на существование", - отметил глава ФССП.

"Кроме того, мы не имеем право отбирать социальные выплаты, которые государство предоставляет нашим гражданам для поддержки. К сожалению, такая практика имела место быть, и эта несправедливость была законодательно устранена", - сказал Аристов. 

Теги:
РоссияАристов, Дмитрий Васильевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация