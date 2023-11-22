Почти 1 млн должникам сохранен прожиточный минимум на 178 млрд рублей

Глава ФССП Дмитрий Аристов сообщил, что наиболее значимые законодательные изменения в сфере исполнительного производства "направлены на защиту социальных прав граждан, которые встали в статус должников"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Закон о защите прожиточного минимума от взысканий по долгам помог почти 1 млн россиян защитить доходы на 178 млрд рублей. Об этом сообщил директор ФССП - главный судебный пристав России Дмитрий Аристов, выступая в Минюсте России на конференции "Державинские чтения".

По его словам, с момента принятия закона, позволяющего защитить от взыскания средства в размере необходимого прожиточного минимума, "сохранен прожиточный минимум на сумму более 178 млрд рублей в отношении почти 1 млн граждан, которые попали в сферу исполнительного производства".

Глава ФССП подчеркнул, что наиболее значимые законодательные изменения в сфере исполнительного производства "направлены на защиту социальных прав граждан, которые встали в статус должников". "Это, конечно же, сохранение дохода в качестве прожиточного минимума. У человека должны оставаться средства на достойную жизнь, мы не должны его лишать средств на существование", - отметил глава ФССП.

"Кроме того, мы не имеем право отбирать социальные выплаты, которые государство предоставляет нашим гражданам для поддержки. К сожалению, такая практика имела место быть, и эта несправедливость была законодательно устранена", - сказал Аристов.