22 ноября, 10:09

График поездов Казанского направления МЖД изменится с 23 ноября

Изменения в расписании связаны с ремонтно-путевыми работами

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 23 ноября в связи с ремонтно-путевыми работами. Об этом сообщается на официальном сайте МЖД.

"Расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления МЖД изменится с 23 ноября в связи с ремонтно-путевыми работами на перегоне Пески - Голутвин, а также на нескольких участках от станции Авсюнино до Кривандино. На перегоне Пески - Голутвин работы будут проводиться поочередно на первом и втором главных путях 23-24 ноября и 27-28 ноября в интервале между 06:30 и 09:05", - говорится в публикации.

Отмечается, что на участке Авсюнино - Шатура технологическое окно назначено 24 ноября с 08:00 до 14:00, на другом перегоне, Шатура - Кривандино, оно пройдет 27-30 ноября с 09:30 до 13:30. В этот период железнодорожники проведут завершающий этап ремонтных работ по выправке пути. Всего на перегоне Авсюнино - Черусти Казанского направления МЖД в этом году обновлено более 30 км пути.

"Обращаем внимание пассажиров, что на время работ внесены корректировки в расписание: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько электричек проследует по укороченному маршруту, некоторые поезда временно выведут из графика", - добавили в компании.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам". 

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