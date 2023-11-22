22 ноября, 10:05

В Москве в 2024 году направят почти 616 млрд рублей на меры соцподдержки

Помимо денежных выплат, в городе сохранится широкая система мер поддержки в натуральной форме

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Столица направит около 616 млрд рублей на меры социальной поддержки в следующем году. Об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

"На оказание мер социальной поддержки в 2024 году предусмотрено почти 616 млрд рублей. Мерами будет охвачено около 4,5 млн москвичей. С 1 января предусмотрена индексация размеров социальных выплат семьям с детьми, гражданам старшего поколения, людям с ограниченными возможностями на 5%", - сказала Зяббарова в ходе пленарного заседания Мосгордумы.

Она отметила, что, помимо денежных выплат, в столице сохраняется широкая система мер поддержки в натуральной форме: по оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставление бесплатного и льготного проезда на общественном транспорте, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, приобретение путевок в санаторно-курортные учреждения, обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан.

"Будет продолжена комплексная адресная поддержка участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, включающая выплаты самим участникам СВО, ежемесячные пособия на каждого ребенка в семье, бесплатное пребывание в детских садах для дошкольников, бесплатное питание, бесплатное дополнительное образование и пребывание в группах продленного дня для школьников, оказание адресной материальной поддержки семьям, предоставление бесплатного социального обслуживания, трудоустройство и переобучение, юридическая и психологическая помощь и все другие необходимые меры. В созданном в Москве едином центре поддержки участников специальной военной операции осуществляется полное индивидуальное сопровождение самих участников и членов их семей как в период прохождения службы военнослужащим, так и после ее завершения", - добавила руководитель департамента.

Она заверила, что получит дальнейшее развитие и проект "Московское долголетие". "Новые городские клубные пространства для общения и самореализации москвичей старшего поколения, Центры московского долголетия появятся в каждом районе города", - резюмировала Зяббарова.

Рассмотрение проекта бюджета

Депутаты Мосгордумы рассматривают проект бюджета Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов на пленарном заседании столичного парламента 22 ноября. Ранее проект был сформирован столичным правительством. Мэр столицы Сергей Собянин уточнял, что 50% расходов будут направлены на соцподдержку москвичей.

13 октября документ был внесен в столичный парламент. Как уточнял в беседе с ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, городской парламент должен закончить рассмотрение бюджета не позднее 1 декабря.

Общественное обсуждение законопроекта проходило с 7 по 11 ноября в онлайн-формате, москвичи направляли свои предложения, заявления и замечания, воспользовавшись специальной формой на сайте городской Общественной палаты или написав письмо на электронную почту. Всего в общественном обсуждении приняли участие почти 14,2 тыс. человек, в том числе 390 представителей общественных объединений или некоммерческих организаций. Итоговый протокол общественного обсуждения с порядка 14,7 тыс. рекомендаций был направлен мэру столицы и в Мосгордуму.

Согласно документу, доходы бюджета Москвы в 2024 году запланированы с ростом на 7% и прогнозируются в объеме почти 4,3 трлн рублей. Расходы бюджета в 2024 году запланированы в объеме около 4,8 трлн рублей, при этом расходы на реализацию 13 госпрограмм Москвы, среди которых развитие здравоохранения, образования, транспортной системы, культурно-туристической среды, сохранение культурного наследия, социальная поддержка жителей, составят 4,4 трлн рублей. Дефицит на следующий год планируется в объеме 500,3 млрд рублей, в плановом периоде будет обеспечено снижение дефицита. 

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