В Магаданской области с 2024 году введут запрет на работу иностранцев на транспорте

Речь идет о регулярных перевозках пассажиров городскими, пригородными и междугородними автобусами, а также легковым такси

ТАСС, 22 ноября. Губернатор Магаданской области Сергей Носов с 2024 года вводит в регионе запрет на работу иностранных граждан на транспорте.

"Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Магаданской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности", - говорится в подписанном главой региона указе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В приложении к документу отмечается, что речь идет о регулярных перевозках пассажиров городскими, пригородными и междугородними автобусами, а также легковым такси.

Согласно документу, хозяйствующим субъектам дается три месяца на приведение своей деятельности в соответствие указу.