22 ноября, 10:25

Гости Северного речного вокзала в Москве могут отправить открытки бесплатно

Открытки продаются в сувенирном магазине Музея транспорта Москвы

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Тематические открытки, приобретенные на Северном речном вокзале в Москве, можно отправить по любому адресу в России бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"[Заммэра столицы] Максим Ликсутов сообщил, что на Северном речном вокзале стартовал совместный проект "Московского транспорта" и Почты России. Теперь здесь можно купить тематическую открытку и бесплатно отправить ее в любой уголок нашей страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что открытки продаются в сувенирном магазине Музея транспорта Москвы на первом этаже вокзала. Там же можно подписать их и опустить в специальный почтовый ящик. 

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