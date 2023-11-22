В Черногорске закрыли сельхозярмарки из-за заболевания скота

Ветстанция Абакана сообщила, что вероятность распространения болезни на территорию города "крайне велика"

ТАСС, 22 ноября. Работу сельхозяйственных ярмарок приостановили в городе Черногорске в Хакасии из-за заболевания скота в селе Боград (находится около 80 км от города). Об этом говорится в сообщении мэрии города.

"В целях сохранения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия населения временно приостановлено проведение сельскохозяйственных ярмарок на территории Муниципального образования город Черногорск", - говорится в сообщении мэрии.

В свою очередь ветстанция Абакана сообщила, что вероятность распространения заболевания на территорию города "крайне велика". Поэтому необходимо поголовное чипирование и биркование крупного рогатого скота на территории города, периодическое обследование животных, а также пресечение несанкционированной торговли крупным рогатым скотом, молоком и мясом.

Вспышка узелкового дерматита была зафиксирована в селе в начале октября. Был введен режим ЧС районного масштаба, а порядка 3 тыс. голов крупного рогатого скота, овец, коз и свиней было уничтожено. Минсельхоз республики сообщал о завершении мероприятий по купированию очага заболевания. Карантин при этом сохранялся.

Нодулярный либо узелковый дерматит - это сложное инфекционное заболевание, встречающееся как у крупного рогатого скота, так и других млекопитающих. Причиной развития заболевания у скота является поражение организма специфическим вирусом. Инфекция быстро распространяется среди животных, летальность может достигать 95%. При этом дерматит безопасен для людей, на сегодня не зафиксировано ни одного случая передачи инфекции от животных к людям.