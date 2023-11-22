22 ноября, 10:36

Переход через Боровское шоссе в Новой Москве оборудуют лифтами для инвалидов

Также специалисты обновят входные группы, лестницы и пандусы

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Пешеходный переход через Боровское шоссе в Марушкинском поселении в Новой Москве адаптируют для маломобильных граждан. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Переход расположен по адресу: автобусная остановка "Садовые участки", поселение Марушкинское, Новомосковский административный округ Москвы.

"Адаптация городской инфраструктуры для граждан с ограниченными возможностями - важная для нас задача. Данный переход не был оборудован лифтами, поэтому пользоваться им инвалидам, пожилым людям и тем, у кого с собой тяжелые сумки, было неудобно, а порой и вовсе невозможно. Для оборудования перехода через Боровское шоссе в поселении Марушкинское лифтами согласована проектная документация", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева уточнила, что в ходе согласованных работ будут отремонтированы опорные башни сооружения и установлены два лифта. Также специалисты обновят входные группы, лестницы и пандусы. "Лифты оборудуют системой снеготаяния и антиобледенения, а также оснастят системой диспетчеризации - это различные концентраторы, переговорные устройства, IP-видеокамеры, извещатели и прочее. Помимо этого, в служебных помещениях выполнят отделку", - добавила Яковлева.

По словам руководителя Москомэкспертизы, также будут обновлены и инженерные коммуникации, в частности электроснабжение, водоотведение и вентиляция. 

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© Информационное агентство ТАСС
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