В сервисе "Библиотеки Москвы" появилась подборка книг о выдающихся людях

В частности, в подборке пользователи смогут найти книгу "Великие русские женщины. Прекрасные вершительницы судеб"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Около 30 изданий о выдающихся людях опубликовали в сервисе "Библиотеки Москвы". Среди них книги об ученых, писателях, композиторах и других выдающихся личностях, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В сервисе "Библиотеки Москвы" опубликовали подборку книг "Великие люди России". В нее вошло 28 изданий об ученых, писателях, композиторах и изобретателях, известных государственных деятелях, полководцах и других выдающихся личностях. Все они внесли неоценимый вклад в развитие мировой науки и культуры, а также оказали огромное влияние на жизнь российского общества", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что одна из книг подборки - "Севастопольская страда" писателя Сергея Сергеева-Ценского. Роман-эпопея посвящен событиям Крымской войны 1853-1856 годов. Книга рассказывает об адмирале Павле Нахимове и русских моряках, генерале Михаиле Горчакове и жителях Севастополя, которые защищали родную землю.

Также в подборке пользователи смогут найти книгу "Великие русские женщины. Прекрасные вершительницы судеб". Лиля Брик, Гала, Марина Цветаева, Валентина Терешкова, Анастасия Вертинская, Александра Коллонтай, Людмила Гурченко, Майя Плисецкая и другие известные женщины на страницах издания предстают на разных этапах своего жизненного пути.

В пресс-службе департамента информационных технологий Москвы отметили, что любую книгу подборки можно забронировать в сервисе "Библиотеки Москвы". Для этого понадобится единый читательский билет (ЕЧБ) и стандартная учетная запись портала mos.ru. Оформить ЕЧБ можно в любой городской библиотеке или онлайн.