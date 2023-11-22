22 ноября, 10:32

Союз журналистов России счел чрезмерно суровым запрошенное для Баязитовой наказание

Ее обвиняют в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Руководство Союза журналистов России считает чрезмерно суровым предложенный прокурором срок наказания администраторам Telegram-канала "Адские бабки" Александре Баязитовой и Ольге Архаровой, обвиняемым в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка. Об этом говорится в обращении СЖР, опубликованном на сайте организации.

"По мнению руководства Союза журналистов России, предложенный прокурором срок наказания является несоразмерным по отношению к тяжести предъявленных обвинений и является чрезмерно суровым", - говорится в сообщении.

Ранее гособвинитель в ходе прений сторон попросил назначить Архаровой и Баязитовой 13 лет и 14 лет колонии общего режима соответственно. Сторона защиты требует оправдательного приговора для подсудимых. Процесс проходит в закрытом режиме из-за опасений, что будет разглашена информация, способная повредить интересам Минобороны.

СЖР также заявил о своем намерении тщательно мониторить ход судебного процесса по этому уголовному делу.

"Мы как организация, объединяющая в своих рядах десятки тысяч журналистов со всех концов России, продолжаем верить в справедливость российской судебной системы и считаем, что необходимо стремиться не только к карательным мерам и предотвращению подобных преступлений в будущем, но и к перевоспитанию оступившихся сограждан. Чрезмерная жесткость судебного приговора может лишь помешать этому", - отметили в СЖР.

Архарова признала вину частично, но позже отказалась от своих показаний. Баязитова вину не признала. Из оглашенных ранее в судебном заседании материалов следует, что потерпевшим по этому делу значится топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков. Фигурантам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Басманный суд Москвы огласит приговор в отношении Баязитовой и Архаровой 24 ноября. 

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