Культурно-досуговый центр на улице Грина в Москве подготовили на 40%

Завершить работы планируется летом 2024 года

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Строительная готовность культурно-досугового центра (КДЦ) в столичном районе Северное Бутово превысила 40%, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Объект возводят на участке площадью 0,66 га по адресу: улица Грина, владение 1, корпус 3. Завершить работы планируется летом 2024 года.

"Объект возводят более 80 рабочих, задействовано четыре единицы строительной техники. В настоящее время выполняются монолитные работы по устройству надземной части, отделка, устройство наружных и внутренних инженерных систем, общая готовность объекта 45%. Завершить строительство центра планируется летом следующего года", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Отмечается, что КДЦ запроектирован с зрелищной, клубной и административной зонами. В зрелищной зоне размесят концертный зал на 300 посадочных мест, артистические, гримерные, костюмерные и технические помещения. В концертном зале будет возможно проведение спектаклей, концертов и кинопоказов, а в зрительном зале для проведения концертно-театральных мероприятий предусмотрена система постановочного освещения.

"В клубной зоне будут оборудованы студии раннего развития детей, живописи и графики, а также декоративно-прикладного творчества, хореографический и музыкальный классы. Третья зона предназначена для административных, бытовых и технических помещений. Вокруг здания будет сформировано новое качественное общественное пространство", - заключили в пресс-службе.