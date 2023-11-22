22 ноября, 10:54

В Хабаровском крае открыли движение по федеральной трассе после непогоды

Дорогу Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре ранее закрывали для пассажирского и грузового транспорта

ХАБАРОВСК, 22 ноября. /ТАСС/. Все ограничения для движения транспорта сняли с участка федеральной дороги от поселения Лидоги до Ванино в Хабаровского крае после циклона. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Читайте также
В Хабаровском крае для движения автобусов закрыли федеральную трассуВ Хабаровском крае из-за обледенения закрыли дорогу от Советской Гавани до Ванино

"С 19:00 (12:00 мск) сняты все ограничения для движения пассажирских автобусов и грузового транспорта на участке ФАД-376 (Лидога - Ванино)", - говорится в сообщении.

Дорогу Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре закрывали для пассажирского и грузового транспорта 17 ноября, когда на регион обрушился циклон, принесший сильный снег и ветер. Он продолжался несколько дней, в некоторых районах выпало до двух месячных норм осадков. С улучшением погоды дорогу открыли для грузовиков, а затем - частично открыли для автобусов на участке от Хабаровска до Комсомольска. Ограничение для направления от Лидоги до Ванино действовало до сих пор.

23 ноября в регион придет новый циклон. На территории южных и центральных районов края прогнозируется снег, местами сильный, на дорогах снежный накат, гололедные явления. Будет метель, ветер усилится местами до 15-20 м/с. Наиболее неблагоприятная метеообстановка ожидается на территории Бикинского, Вяземского, имени Лазо, Советско-Гаванского и Ванинского районов. 

Теги:
РоссияХабаровский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация