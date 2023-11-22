В Хабаровском крае открыли движение по федеральной трассе после непогоды

Дорогу Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре ранее закрывали для пассажирского и грузового транспорта

ХАБАРОВСК, 22 ноября. /ТАСС/. Все ограничения для движения транспорта сняли с участка федеральной дороги от поселения Лидоги до Ванино в Хабаровского крае после циклона. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"С 19:00 (12:00 мск) сняты все ограничения для движения пассажирских автобусов и грузового транспорта на участке ФАД-376 (Лидога - Ванино)", - говорится в сообщении.

Дорогу Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре закрывали для пассажирского и грузового транспорта 17 ноября, когда на регион обрушился циклон, принесший сильный снег и ветер. Он продолжался несколько дней, в некоторых районах выпало до двух месячных норм осадков. С улучшением погоды дорогу открыли для грузовиков, а затем - частично открыли для автобусов на участке от Хабаровска до Комсомольска. Ограничение для направления от Лидоги до Ванино действовало до сих пор.

23 ноября в регион придет новый циклон. На территории южных и центральных районов края прогнозируется снег, местами сильный, на дорогах снежный накат, гололедные явления. Будет метель, ветер усилится местами до 15-20 м/с. Наиболее неблагоприятная метеообстановка ожидается на территории Бикинского, Вяземского, имени Лазо, Советско-Гаванского и Ванинского районов.