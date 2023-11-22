22 ноября, 10:47

В Петербурге приняли закон о присвоении звания почетного гражданина только при жизни

Разработанный документ предполагает внесение соответствующих изменений в устав города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в окончательном чтении законопроект, согласно которому звание почетного гражданина города может быть присвоено только при жизни кандидата. Документ, разработанный депутатами всех шести фракций, предполагает внесение соответствующих изменений в Устав Санкт-Петербурга.

"За - 47, воздержалось - 0 , против - 0. Мы приняли проект в целом", - подвел итоги голосования по проекту в целом председатель городского парламента Александр Бельский.

Звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" является высшей наградой города, которая присваивается гражданам России за выдающийся вклад в развитие Санкт-Петербурга, науку, искусство, духовное и нравственное развитие общества. Согласно уставу города, это звание присваивается гражданам РФ, прожившим и (или) проработавшим в Петербурге более 10 лет. Этот статус дает право законодательной инициативы, а также право безотлагательно быть принятым губернатором. Церемония чествования традиционно проходит в День города, 27 мая, в ротонде законодательного собрания.

Первым почетным гражданином Петербурга в 1993 году стал академик Дмитрий Лихачев. Посмертно это звание присваивалось дважды: первому мэру города Анатолию Собчаку и блокадной поэтессе Ольге Берггольц. 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
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