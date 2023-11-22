Школу в Махачкале назвали в честь Героя России Магомеда Нурбагандова

В мероприятии принял участие зампредседателя правительства Муслим Телякавов, отец героя, депутат Госдумы Нурбаганд Нурбагандов

МАХАЧКАЛА, 22 ноября./ТАСС/. Имя Героя России Магомеда Нурбагандова, погибшего в 2016 году, присвоили махачкалинской гимназии №37. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Дагестана.

"Сегодня в гимназии №37 города Махачкалы проходит торжественное мероприятие по случаю присвоения имени героя Магомеда Нурбагандовича Нурбагандова. В мероприятии принял участие заместитель председателя правительства Муслим Телякавов, отец героя, депутат Госдумы Нурбаганд Нурбагандов", - говорится в сообщении.

Геройский поступок

Четверо боевиков 10 июля 2016 года в лесу, расположенном в двух километрах от села Сергокала, увидев группу отдыхающих, подошли к ним, после чего застрелили 23-летнего молодого человека. Затем бандиты связали еще четырех отдыхающих и завладели машиной, принадлежащей одному из них.

Обнаружив у одного из связанных молодых людей удостоверение сотрудника МВД, преступники приказали полицейскому обратиться к коллегам и друзьям с просьбой покинуть правоохранительные органы. Но вместо этого Нурбагандов заявил на камеру: "Работайте, братья!". После этого бандиты его застрелили.

Двое боевиков, в том числе главарь избербашской бандгруппы Халимбеков, причастные к убийству Нурбагандова, были ликвидированы в спецоперациях 7 сентября в Махачкале и Избербаше. Еще двух боевиков силовики задержали 9 сентября в Избербаше.

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно лейтенанту полиции за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. А 22 сентября Путин в Кремле вручил звезду Героя России родителям Нурбагандова.