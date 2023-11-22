22 ноября, 10:51

Школу в Махачкале назвали в честь Героя России Магомеда Нурбагандова

В мероприятии принял участие зампредседателя правительства Муслим Телякавов, отец героя, депутат Госдумы Нурбаганд Нурбагандов

МАХАЧКАЛА, 22 ноября./ТАСС/. Имя Героя России Магомеда Нурбагандова, погибшего в 2016 году, присвоили махачкалинской гимназии №37. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Дагестана.

"Сегодня в гимназии №37 города Махачкалы проходит торжественное мероприятие по случаю присвоения имени героя Магомеда Нурбагандовича Нурбагандова. В мероприятии принял участие заместитель председателя правительства Муслим Телякавов, отец героя, депутат Госдумы Нурбаганд Нурбагандов", - говорится в сообщении.

Геройский поступок

Четверо боевиков 10 июля 2016 года в лесу, расположенном в двух километрах от села Сергокала, увидев группу отдыхающих, подошли к ним, после чего застрелили 23-летнего молодого человека. Затем бандиты связали еще четырех отдыхающих и завладели машиной, принадлежащей одному из них.

Обнаружив у одного из связанных молодых людей удостоверение сотрудника МВД, преступники приказали полицейскому обратиться к коллегам и друзьям с просьбой покинуть правоохранительные органы. Но вместо этого Нурбагандов заявил на камеру: "Работайте, братья!". После этого бандиты его застрелили.

Двое боевиков, в том числе главарь избербашской бандгруппы Халимбеков, причастные к убийству Нурбагандова, были ликвидированы в спецоперациях 7 сентября в Махачкале и Избербаше. Еще двух боевиков силовики задержали 9 сентября в Избербаше.

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно лейтенанту полиции за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. А 22 сентября Путин в Кремле вручил звезду Героя России родителям Нурбагандова. 

Теги:
РоссияСеверный КавказДагестан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация