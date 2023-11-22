Число уникальных фейков в сети в 2023 году может достичь 4 тыс.

Как отметил гендиректор АНО "Диалог" и АНО "Диалог регионы" Владимир Табак, топ-5 фейков 2023 года набрали более 600 млн просмотров, это более 393 тыс. постов и более 15 млн реакций

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Количество уникальных фейков в Сети к концу года может достигнуть 4 тыс. Для сравнения - в 2021 году показатель составил 1,7 тыс., а в 2022-м - также 4 тыс., сообщил генеральный директор АНО "Диалог" и АНО "Диалог регионы" Владимир Табак.

"Если в 2021 году цифра уникальных фейков была 1,7 тыс., то в 2022 году уникальных фейков было выявлено 4 тыс. Мы понимаем, что в этом году цифра будет похожая. 2021 год нам тогда казался пиковым, <...> и мы видим в сравнении, что с началом СВО даже число уникальных фейков драматически выросло", - сказал он на пленарной сессии "Санкции или фейки: что больше вредит экономике и общественной безопасности" в рамках международного форума "Диалог о фейках".

По его данным, количество копий фейковой информации в 2023 году вырастет в восемь раз по сравнению с 2021-м. Так, в 2021 году выявили 1,5 млн копий фейковой информации, в 2022 году - 10 млн, прогноз на 2023 год - 12,5 млн, прогноз на 2024-й - 15 млн.

"По открытой социологии, большинство тех, кто страдает от интернет-мошенничества, которое тоже входит в структуру фейковой информации, это пожилые люди. А закрытые опросы показывают, что это люди в возрасте от 30 до 40 [лет] с довольно успешной карьерой", - уточнил он.

Табак добавил, что большинство фейков живут 1-3 дня. Топ-5 фейков 2023 года набрали более 600 млн просмотров, это более 393 тыс. постов и более 15 млн реакций, то есть взаимодействий с аудиторией. "Региональных фейков становится сильно больше. Во многом это связано с тем, что у нас есть регионы, в которых очень много собственной повестки, и эта повестка перекрывает для жителей региона федеральную", - пояснил он.