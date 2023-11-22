СФ одобрил законы о рассмотрении дел о терроризме окружными военными судами

При этом, согласно закону, изменение территориальной подсудности уголовных дел, подсудных окружным военным судам, не допускается

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании законы, по которым все окружные (флотские) военные суды в рамках своей юрисдикции смогут рассматривать дела, связанные с террористической деятельностью.

Изменения вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс РФ и в закон "О территориальной юрисдикции окружных (флотских) военных судов". Сейчас такие дела рассматриваются только 1-м Восточным, 2-м Западным, Центральным и Южным окружными военными судами. Как отмечается в сопроводительных документах к закону, в 2016-2017 годах перечень судов, к подсудности которых относились дела о терроризме, был расширен до нынешнего. Однако с момента последних изменений рост количества рассмотренных окружными военными судами уголовных дел указанной категории продолжился.

В этой связи законом отнесены к подсудности окружных (флотских) военных судов уголовные дела о преступлениях против общественной безопасности, предусмотренные такими статьями Уголовного кодекса, как 205 (террористический акт), 205.1 (содействие террористической деятельности), 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма), 206 (захват заложника).

После вступления закона в силу к подсудности окружных (флотских) военных судов будут также отнесены уголовные дела о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, о насильственном захвате или удержании власти, о вооруженном мятеже, о нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, если их совершение сопряжено с осуществлением террористической деятельности.

При этом, согласно закону, изменение территориальной подсудности уголовных дел, подсудных окружным (флотским) военным судам, не допускается. Как отметил член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Руслан Смашнев, законы направлены на оптимизацию нагрузки на судей и позволят обеспечить соблюдение принципа разумного срока уголовного судопроизводства.

Законы вступят в силу со дня их официального опубликования.