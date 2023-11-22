22 ноября, 10:49

Москвичам напомнили о продлении абонементов на парковки со шлагбаумом

С 26 ноября все непродленные абонементы поступят в общую продажу

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Абонементы на парковки со шлагбаумом в Москве на декабрь можно продлить до 25 ноября, сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

"Продлить абонементы на парковки со шлагбаумом на декабрь можно до 25 ноября. С 26 ноября все непродленные абонементы поступят в общую продажу. Купить новые можно будет до 10 декабря. <...> Продлить абонемент или купить новый, записав его на "Тройку", можно на сайте "Московского паркинга" в разделе "Абонементные парковки", - говорится в сообщении.

Как уточнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, абонементные парковки со шлагбаумом в городе обустраивают по запросам москвичей, чтобы создать больше гарантированных мест для автомобиля около дома или работы. "В Москве 2,8 тыс. абонементных мест на 46 парковках со шлагбаумом. Их число растет с каждым годом", - добавил заммэра, слова которого приводит пресс-служба. 

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