Путин назвал святой обязанностью эвакуацию граждан РФ из сектора Газа

По словам президента, это очень важная гуманитарная, благородная миссия

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Эвакуация граждан РФ из Газы, где сложилась критическая ситуация, - благородная миссия и святая обязанность, подчеркнул российский лидер Владимир Путин.

"Это очень важная гуманитарная, благородная миссия. Нужно помочь людям, которые страдают от происходящих событий. И мы видим, что там происходит. Поэтому это наша святая обязанность - помочь тем более нашим гражданам", - сказал Путин на совещании с членами кабмина, выслушав доклад главы МЧС Александра Куренкова.

Президент уточнил также про доставку российской гуманитарной помощи в Газу и поинтересовался, нужна ли дополнительная поддержка от правительства. Куренков заверил, что помощь поступает, "пока все в рабочем порядке, все в порядке". "Хорошо, спасибо", - заключил Путин.

В целом, по его словам, в Газе "ситуация давно уже вышла за грань критической". "К нам обратилось 900 человек с просьбой вывезти [их] оттуда, из них 639 граждан России и еще 271 человек - это их родственники", - пояснил Путин.