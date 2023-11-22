22 ноября, 11:02,
обновлено 22 ноября, 11:20
Палестино-израильский конфликт

Путин назвал святой обязанностью эвакуацию граждан РФ из сектора Газа

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, это очень важная гуманитарная, благородная миссия

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Эвакуация граждан РФ из Газы, где сложилась критическая ситуация, - благородная миссия и святая обязанность, подчеркнул российский лидер Владимир Путин.

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"Это очень важная гуманитарная, благородная миссия. Нужно помочь людям, которые страдают от происходящих событий. И мы видим, что там происходит. Поэтому это наша святая обязанность - помочь тем более нашим гражданам", - сказал Путин на совещании с членами кабмина, выслушав доклад главы МЧС Александра Куренкова.

Президент уточнил также про доставку российской гуманитарной помощи в Газу и поинтересовался, нужна ли дополнительная поддержка от правительства. Куренков заверил, что помощь поступает, "пока все в рабочем порядке, все в порядке". "Хорошо, спасибо", - заключил Путин.

В целом, по его словам, в Газе "ситуация давно уже вышла за грань критической". "К нам обратилось 900 человек с просьбой вывезти [их] оттуда, из них 639 граждан России и еще 271 человек - это их родственники", - пояснил Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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