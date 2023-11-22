22 ноября, 11:02,
обновлено 22 ноября, 11:08
Палестино-израильский конфликт

Россия направила для населения Газы более 245 тонн помощи

© ТАСС/ Ruptly

Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что 23 ноября запланирован очередной рейс с помощью

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Россия направила для населения сектора Газа более 245 тонн гуманитарной помощи, 23 ноября запланирован очередной рейс с помощью. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на совещании президента РФ с правительством.

"Одновременно с эвакуацией населения авиация МЧС России осуществляет доставку грузов гуманитарной помощи населению сектора Газа. Всего 10 рейсами в город Эль-Ариш (Египет) доставлены более 245 тонн грузов, как выпущенных с комбинатов Росрезерва, так и собранных субъектами РФ (продукты питания, предметы первой необходимости, средства гигиены и медикаменты)", - сказал он.

Куренков добавил, что на 23 ноября запланирован очередной рейс с гуманитарной помощью общим весом 28 тонн. 

Теги:
ПалестинаЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликтКуренков, Александр Вячеславович
© Информационное агентство ТАСС
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