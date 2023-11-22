22 ноября, 12:00

В Херсонской области создали реготделение движения "Бессмертный полк России"

Почетным участником учредительного собрания стал сопредседатель центрального штаба движения кавалер ордена святого Георгия IV степени Сергей Макаров

ГЕНИЧЕСК, 22 ноября. /ТАСС/. Региональное отделение общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" создали в Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале управления внутренней политики региона.

"Руководителем штаба регионального отделения избран председатель Федерации профсоюзов Херсонской области Сергей Дубовик. Председателем Исполкома регионального отделения стал председатель Общественной палаты региона Игорь Качур. В качестве ревизора регионального отделения также избрана член исполкома Херсонского областного отделения ВООВ "Боевое братство" Светлана Дубина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что почетным участником учредительного собрания стал сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" генерал-полковник кавалер ордена святого Георгия IV степени Сергей Макаров.

Собрание состоялось в Ростове-на-Дону, где делегация из Херсонской области приняла участие в патриотической сессии "Вместе Za правду!". 

Теги:
РоссияХерсонская область
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