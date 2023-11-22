Митрополиту Тихону предоставили охрану из-за поступающих угроз

Глава Крымской митрополии РПЦ не уточнил, от кого именно они поступали

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Главе Крымской митрополии РПЦ Тихону (Шевкунову) обеспечили охрану в связи с угрозами, которые стали поступать после его переезда в Крым. Об этом сообщил журналистам сам Тихон.

"У меня впервые в жизни люди, которые помогают, как выяснилось, с безопасностью. Первые несколько дней я был на полной свободе, а потом вдруг выяснились какие-то сложности, которые привели к тому, что меня передали из-за угроз и прочего на попечение уже профессиональных людей. <...> Спасибо им, каждый делает свое дело", - сказал Тихон.

При этом митрополит не уточнил, от кого поступали угрозы.

В октябре Священный синод РПЦ решил назначить митрополита Тихона, с 2018 года возглавлявшего Псковскую митрополию, крымским митрополитом. Кроме того, он занимал пост игумена Псково-Печерского монастыря. Также митрополит является председателем Патриаршего совета по культуре.