22 ноября, 11:55

В Пензенской области выявили очаг кори

В больницу доставили семерых человек

ПЕНЗА, 22 ноября. /ТАСС/. Семь жителей Бессоновского района Пензенской области госпитализированы с подозрением на корь, еще более 100 находятся под наблюдением как контактные.

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Об этом сообщается на сайте Минздрава региона.

"В Бессоновском районе с подозрением на корь зарегистрировано семь человек. <...> Среди заболевших двое взрослых и пятеро детей. Все они госпитализированы в инфекционный стационар", - отмечается в сообщении.

Кроме того, 107 человек находятся под медицинским наблюдением после контактов с заболевшими. При проявлении признаков заболевания они будут госпитализированы, отметили в министерстве. 

Теги:
РоссияПензенская область
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