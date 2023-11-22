В Дагестане началось строительство федеральной автодороги в объезд Хасавюрта

В составе проекта предусмотрены транспортные развязки в разных уровнях, капитальные мосты и путепроводы

МАХАЧКАЛА, 22 ноября. /ТАСС/. Дорожники приступили к строительству федеральной автодороги в объезд Хасавюрта в Дагестане, которая берет начало на границе с Чеченской Республикой. Дорога станет частью международного транспортного коридора Север - Юг, сообщил ТАСС замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Магомед Тагиров.

"В августе текущего года завершены конкурентные процедуры по определению подрядчика и начато строительство участка автодороги в объезд города Хасавюрт. Оно предполагает устройство четырехполосной проезжей части с разделением встречных транспортных потоков. В составе проекта предусмотрены транспортные развязки в разных уровнях, капитальные мосты и путепроводы", - сказал замминистра.

По его словам, протяженность автодороги составит 21 км. "Дорога технической категории I-Б с расчетной скоростью движения 120 км/час", - сказал Тагиров. Она разгрузит транзит по уличной сети города, станет частью международного транспортного коридора Север - Юг и обеспечит беспрепятственный проезд грузового транспорта.

Финансирование проекта, по его словам, находится на особом контроле правительства России и включено в пятилетний план, утвержденный отдельным распоряжением.