В Самаре в связи с запретом со стороны заказчика приостановили строительство станции метро

Заказчик, ссылаясь на возбужденное дело, прекратил принимать выполненные работы и оплачивать их

ТАСС, 22 ноября. Запрет производства строительно-монтажных работ со стороны заказчика стал причиной приостановки работ по строительству станции метро "Театральная" в Самаре. Власти Самарской области прекратили прием выполненных работ, сообщили ТАСС в "Волгатрансстрое".

"Причина приостановки работ в отсутствии фронтов работ и запрете производства строительно-монтажных работ со стороны заказчика. Решение с возбуждением уголовного дела в отношении экс-главы регионального правительства напрямую не связано, но косвенно, конечно, повлияло. Заказчик, ссылаясь на возбужденное дело, прекратил принимать выполненные работы и, соответственно, оплачивать их. 20 ноября в областной бюджет были отправлены денежные средства, полученные в качестве аванса по контракту, однако казначейство отказалось проводить платеж", - сказали в компании.

Накануне в пресс-службе АО "Волгатрансстрой" пояснили ТАСС, что компания с 20 ноября приостановила работы по строительству станции метро "Театральная".

14 ноября в правоохранительных органах Самарской области сообщили ТАСС, что в здании правительства региона проходят обыски по делу о превышении должностных полномочий. В некоторых СМИ появилась информация о якобы проходящих в компании "Волгатрансстрой" обысках. В компании сообщили ТАСС, что сотрудничают со следствием, при этом факт обыском не подтвердили. "На этой неделе никаких следственных действий (обысков, выемок) правоохранительные органы в офисах ВТС как в Самаре, так и в Москве, не проводили. Все сотрудники, в том числе руководство компании, работают в штатном режиме, при необходимости взаимодействуют со следствием, все способы коммуникации доступны" - сказали в компании.

16 ноября Октябрьский районный суд Самары арестовал бывшего врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, а также врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров, правоохранительные органы выясняли, какие нарушения могли быть допущены на начальном этапе строительства ветки метро. Губернатор подчеркнул, что строительство метро - это важнейший инфраструктурный проект для Самары, при этом завершение строительства ветки метро является крайне сложным проектом, поскольку конечная станция заходит в историческую часть города.