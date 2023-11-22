22 ноября, 11:59
Пандемия COVID-19

Эксперт считает, что новые варианты омикрон-штамма коронавируса продолжат появляться

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Александр Горелов добавил, что коронавирусы "были, есть и меняются"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Процесс появления в мире новых вариантов штамма коронавируса "омикрон" не закончится никогда, считает заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Александр Горелов.

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"Большинство из нас приобретает иммунитет либо встретившись с заболеванием, либо после вакцинации. Заболевание будет постепенно ослабевать, но циркуляция бета-коронавирусов в популяции людей не прекратится - из-за "пиролы" появится еще какой-нибудь следующий экзотический "греческий герой". Если "греческий герой" закончится, то я думаю, что "омикроны" будут называть по звездам из Млечного пути - они не закончатся никогда", - сказал он на пресс-конференции в МИЦ "Известия".

Горелов добавил, что коронавирусы "были, есть и меняются".

Говоря о варианте коронавируса "пирола", эксперт пояснил, что опасения, которые инфекционисты связывали с его появлением, не оправдались. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
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