22 ноября, 12:07

На севере Москвы завершили капремонт дома 1954 года постройки

Специалисты уделили особое внимание восстановлению декоративных элементов, которые за время эксплуатации получили значительный износ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Работы по обновлению дома на Коптевской улице провели в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда. Специалисты привели в порядок фасад и заменили инженерные системы, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы.

"Важная задача - сохранить первозданную красоту уникальных домов советского периода, которые и по сей день являются украшением Москвы. Дом №18А на Коптевской улице является одной из таких архитектурных жемчужин. В 2023 году завершен его комплексный капитальный ремонт", - сказал заместитель начальника производственного технического управления ФКР Москвы Борис Джиоев, слова которого приводит пресс-служба фонда.

По его словам, особое внимание мастера уделили восстановлению декоративных элементов, которые за время эксплуатации получили значительный износ.

"Работы по обновлению фасада начались с промывки открытых поверхностей. Потом специальным строительным составом заполнили выветренные швы и заменили отдельные кирпичные сегменты. Места замокания обработали антисептическими растворами. После всех подготовительных работ фасад гидрофобизировали - тонкой невидимой глазу пленкой покрыли стены для надежной защиты кирпича от атмосферных осадков. В местах общего пользования установили новые современные стеклопакеты", - уточнили в пресс-службе.

Следующим шагом для специалистов стал ремонт и окраска элементов архитектурного декора. "Необходимо было восстановить пилястры, венчающий карниз и барельефы, привести в порядок кронштейны балконов и входные порталы. В завершение специалисты выполнили комплекс работ по устройству нового цоколя, ремонту балконов и входных групп. Обновили приямки и навесили новые водосточные трубы. Также в доме завершились работы по замене стояков центрального отопления и холодного водоснабжения", - пояснили в фонде.

Пятиэтажный жилой дом №18А, корпус 1 на Коптевской улице был построен в 1954 году по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле. "Дом является архитектурной изюминкой района. Его фасад украшают декоративные элементы. Часть окон нижнего этажа акцентирована рустом и пилястрами. Входные группы оформлены порталами. Главным украшением являются балконы, которые опираются на фигурные кронштейны, и выделены пилястрами и барельефами. По периметру здания расположен венчающий карниз", - заключили в пресс-службе.

О программе капремонта

Московская программа капитального ремонта включает более 29 тыс. домов общей площадью более 290 млн кв. м, в которых запланирован ремонт более 420 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена более 115 тыс. лифтов. Всего в план на 2021-2023 годы вошли 4 437 домов столицы общей площадью 34,2 млн кв. м. В 2023 году планируется отремонтировать 2,3 тыс. домов. 

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