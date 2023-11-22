Прием заявок на второй конкурс российских брендов "Знай наших" откроется 23 ноября

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева сообщила, что заявки могут быть поданы по таким направлениям, как "Потребительские и продовольственные товары", "Высокотехнологичная продукция", "IТ-технологии", а также "Креативные индустрии"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Прием заявок на участие во втором конкурсе российских брендов "Знай наших" начнется 23 ноября, сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Завтра открываем уже прием заявок на второй конкурс российских брендов. В конце февраля планируем подвести итоги", - сказала она на совещании президента России Владимира Путина с членами кабмина.

"Хорошо, желаю успехов всем участникам конкурса", - ответил президент.

Чупшева пояснила, что заявки могут быть поданы по таким направлениям, как "Потребительские и продовольственные товары", "Высокотехнологичная продукция", "IТ-технологии", а также "Креативные индустрии". "Требования для участников не изменились - это должны быть российские компании малого и среднего бизнеса, которые демонстрируют рост выручки по сравнению с предыдущим периодом. Критерии не такие сложные и дают возможность участвовать широкому кругу наших представителей бизнеса", - добавила гендиректор АСИ.

Также агентством начата работа по созданию стратегии продвижения российских брендов. "Хотим представить ее вам на встрече с победителями нового конкурса российских брендов", - пояснила Чупшева.

Первый конкурс брендов проводился АСИ и Фондом Росконгресс по поручению президента, задача - поддержать новые отечественные бренды, которые в будущем могут распространиться по всем регионам страны и способствовать перезагрузке экономической и социальной сфер России. На конкурс поступило порядка 5 тыс. заявок из всех субъектов. В тройку самых активных регионов вошли Башкирия (больше 1,4 тыс. заявок), Москва (свыше 330) и Самарская область (более 230).