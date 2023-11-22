Фестиваль студенческого спорта собрал 750 участников на Ставрополье

В рамках фестиваля представители вузов поборются в таких дисциплинах, как дзюдо, мини-футбол, легкая атлетика, настольный теннис, баскетбол 3х3, плавание, компьютерный спорт, шахматы и многоборье ГТО

СТАВРОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Более 750 студентов из 24 регионов России стали участниками Всероссийского фестиваля студенческого спорта на Ставрополье. Об этом сообщили журналистам в пресс-центре Северо-Кавказского федерального университета, который стал центральной площадкой фестиваля.

"На Ставрополье дан старт XIII Всероссийскому фестивалю студенческого спорта. <…> В мероприятии принимают участие свыше 750 студентов-спортсменов из 24 регионов России. В рамках фестиваля представители вузов поборются в таких дисциплинах, как дзюдо, мини-футбол, легкая атлетика, настольный теннис, баскетбол 3х3, плавание, компьютерный спорт, шахматы и многоборье ГТО", - говорится в сообщении.

В программу фестиваля включили также викторину об олимпийском и паралимпийском движениях, всемирных универсиадах и российских спортсменах. "Северный Кавказ - это настоящая кузница олимпийских чемпионов, которая имеет славные спортивные традиции. Отмечу, что здесь выросло более 1 тыс. призеров и победителей Чемпионатов мира и Европы, а также порядка 50 олимпийских чемпионов", - сказал на церемонии открытия ректор вуза Дмитрий Беспалов.

Фестиваль ежегодно проводится на базе высший учебных заведений России. В 2023 году он проходит в 13 раз и впервые - на Ставрополье. "Для нашего спортивного союза расширение географии имеет огромное значение. Желаю всем участникам достойно представить свои регионы и продемонстрировать высокий уровень спортивного мастерства", - цитирует пресс-центр генсекретаря Российского студенческого спортивного союза Дмитрия Киселева.

Фестиваль пройдет с 22 по 27 ноября. Организаторами выступили Министерство спорта Российской Федерации, Российский студенческий спортивный союз, правительство Ставропольского края и Северо-Кавказский федеральный университет.