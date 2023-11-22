Путин наградил Мутко орденом "За заслуги перед отечеством" II степени

Гендиректора ДОМ.РФ отметили "за большой вклад в реализацию государственной политики РФ по развитию сферы жилищного строительства и ипотечного кредитования"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед отечеством" II степени гендиректора ДОМ.РФ, экс-министра спорта РФ Виталия Мутко. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в реализацию государственной политики РФ по развитию сферы жилищного строительства и ипотечного кредитования наградить Мутко Виталия Леонтьевича орденом "За заслуги перед отечеством" II степени", - говорится в указе.

Мутко родился в 1958 году в Краснодарском крае. В 1992-1996 гг. занимал должность заместителя мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Одновременно являлся председателем Комитета города по социальным вопросам.

С 1997 по 2003 год был президентом футбольного клуба "Зенит", с октября 2003-го по май 2008-го - членом Совета Федерации.

С мая 2008-го по май 2012-го - министр спорта, туризма и молодежной политики РФ, с мая 2012-го по октябрь 2016-го - министр спорта РФ. С октября 2016 года по январь 2020-го был заместителем председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. В январе 2020 года назначен генеральным директором АО "ДОМ.РФ".