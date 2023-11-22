МЧС РФ доставило 40 тонн гуманитарной помощи для покинувших Нагорный Карабах

Спецборт ведомства прибыл в аэропорт Еревана

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Ереван 40 тонн гуманитарной помощи для жителей Нагорного Карабаха, которые вынужденно его покинули. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Спецборт МЧС России с гуманитарной помощью из России прибыл в аэропорт города Ереван", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что спецборт МЧС России вылетел из международного аэропорта Жуковский с грузом гуманитарной помощи общей массой 40 тонн, в составе которого продукты питания, одеяла и передвижная электростанция. Гуманитарная операция осуществляется в соответствии с указанием президента России и по поручению правительства РФ.