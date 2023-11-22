22 ноября, 12:23,
обновлено 22 ноября, 12:30

МЧС РФ доставило 40 тонн гуманитарной помощи для покинувших Нагорный Карабах

Спецборт ведомства прибыл в аэропорт Еревана

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Ереван 40 тонн гуманитарной помощи для жителей Нагорного Карабаха, которые вынужденно его покинули. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Спецборт МЧС России с гуманитарной помощью из России прибыл в аэропорт города Ереван", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что спецборт МЧС России вылетел из международного аэропорта Жуковский с грузом гуманитарной помощи общей массой 40 тонн, в составе которого продукты питания, одеяла и передвижная электростанция. Гуманитарная операция осуществляется в соответствии с указанием президента России и по поручению правительства РФ. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация