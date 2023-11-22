В работе сервисов "ВКонтакте" произошел сбой

В соцсети сообщили, что работают над восстановлением доступа в полном объеме

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Пользователи социальной сети "Вконтакте" могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов. Специалисты работают над восстановлением доступа, сообщили ТАСС в пресс-службе соцсети.

"Пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме", - сообщили в пресс-службе.

Согласно данным сервиса Сбой.РФ, больше всего сообщений о сбоях поступает из Москвы (доля 29% в общем количестве), Санкт-Петербурга (12%) и Краснодарского края (6%). Чаще всего пользователи сообщали о неработающем приложении. Также у некоторых пользователей возникали проблемы со входом на личную страницу, следует из данных на сайте Сбой.РФ. По данным сервиса, сбои также наблюдаются в Новосибирской области (5%), Московской области (3%) и Башкирии (3%).