В Саратовской области многодетные семьи освободили от оплаты детсада

Новая мера поддержки начнет действовать с 1 января 2024 года

САРАТОВ, 22 ноября. /ТАСС/. Семьи с тремя и более детьми в Саратовской области освободили от оплаты детского сада. Законопроект в двух чтениях на очередном заседании приняли депутаты Саратовской областной думы.

"Предлагаемым законопроектом компенсация на детей из многодетных семей устанавливается в размере 100%. Она будет выплачиваться независимо от того, какой это ребенок - первый, второй, третий или последующий, который посещает детский сад", - сказал зампред правительства - министр образования региона Михаил Орлов.

Он отметил, что для реализации меры поддержки дополнительная потребность за счет средств областного бюджета в 2024 году составит 102,1 млн рублей.

По словам Орлова, мера поддержки затронет 15 тыс. детей дошкольного возраста из многодетных семей. Ранее в регионе действовала система компенсаций - размер льготы варьировался от количества детей, посещающих детсад. За первого - 20% от стоимости, за второго - 50%, за третьего и последующих - 70%.

Как уточнил в своем Telegram-канале губернатор области Роман Бусаргин, новая мера начнет действовать с 1 января 2024 года. Льгота будет распространяться на государственные и муниципальные детские сады. Частные учреждения под нее не попадают.