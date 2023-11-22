22 ноября, 12:33

Путин наградил Авангарда Леонтьева орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Народного артиста РФ отметили "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил народного артиста РФ, актера МХТ имени Чехова Авангарда Леонтьева орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что Леонтьев награжден "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Леонтьев в 1968 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу "Современника". С 2004 года служит в Художественном театре, кроме того, артист занят в постановках других театров. Широко известен как киноактер, в частности, снимался в фильмах "Утомленные солнцем", "Несколько дней из жизни И. И. Обломова", "Очи черные", "Солнечный удар", "Смешные люди", "Маленькие трагедии", "Ревизор", "Русская игра", "Адъютанты любви", "Герой нашего времени". Преподавал в ГИТИСе и Школе-студии МХАТ. Среди его учеников - Марина Зудина, Сергей Газаров, Владимир Машков, Евгений Миронов и другие известные артисты. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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